Kritikk mot Askøy barnevern

Barnevernstjenesten i Askøy kommune får kritikk i en tilsynsrapport fra fylkesmannen. Funn viser at undersøkelser ikke alltid avklarer hvilken risiko barnet er utsatt for i omsorgssituasjon. Blant annet har saker manglet vurderinger for å sikre barn i saker om vold og overgrep, skriver fylkesmannen i rapporten. Barnevernet er gitt to avvik.