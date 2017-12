Kristine Anette (38) døde i jordraset på Osterøy

Torsdag morgen ble et bolighus i bygden Votlo på Osterøy truffet av et jordras. En 38 år gammel kvinne ble truffet av raset og døde av skadene.

Det var den 38 år gamle Kristine Anette Andersen som omkom i raset. Politiet gikk torsdag ettermiddag ut med av navn og bilde i samråd med Andersens familie. Hun omtales som en aktiv person i lokalmiljøet.

– En ressursperson

Leder i Hausvik fotballklubb, Ole Mjelde forteller om en mor som var aktiv i klubben. Beskjeden de fikk i dag har gått hardt inn på hele miljøet.

– Dette er svært tungt. Hun var en av våre beste supportere, og en ressursperson for klubben.

Han er selv trener for to av barna i familien og sier de kjenner det godt når de får det så nært.

– Det er et lite miljø. Dette er tragisk og brutalt.

Møte med de evakuerte

35 personer fra 18 hus ble evakuert etter raset. Torsdag ettermiddag får de som bor i 10 av husene flytte hjem. Ordfører Jarle Skeidsvoll har torsdag møtt de evakuerte.

– Det var sterkt, men fint å møte dem. De er tydelig preget av det som har skjedd.

– I tillegg til å ha opplevd raset er en nabo omkommet. Det er ikke så mange som bor på Votlo så de har et nært fellesskap, og de fleste kjenner hverandre, sier han.

ÅPEN KIRKE: Sokneprest i Haus Tom Sverre Tomren sier de åpner kirken slik at folk kan komme sammen. Foto: Christian Lura / NRK

Åpner kirken

Haus kirke vil være åpen for dem som ønsker det mellom klokken 18–21 torsdag kveld. Sogneprest i Bruvik, Gjerstad og Haus Tom Sverre Tomren har permisjon fra prestejobben, men ønsket å åpne kirken for sine sambygdinger.

– Her kan folk komme og tenne lys eller bare ha en stille stund. Vil de snakke med noen så er jeg der, sier han.

Han beskriver det som har skjedd som svært tungt og sier det ikke har gått helt opp for han ennå.

– Dette rammer alle i et lokalmiljø. Det er en familie som mange her kjenner, og det kan være godt å treffes for å være sammen om dette.

Kommunen sørger nå for oppfølging av dem som er evakuert. De vil hjelpe til med overnatting og eventuelt uthenting av eiendeler og lignende, Sivilforsvaret vil holde vakt i området i kveld og natt til fredag.

– Dersom det er folk som ikke ønsker å flytte hjem, selv om de kan, så hjelper vi selvfølgelig dem med overnatting også, sier Skeidsvoll.