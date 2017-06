Kristin Whitehouse forteller at Sebastian har fått svært god oppfølging fra Eidsvågneset barnehage etter at han fikk diagnosen for to år siden.

– Her er han godt ivaretatt. Det uroer meg at jeg ikke vet hvordan det blir når han skal gå på skolen, forteller hun.

Barnehagen får veiledning fra Avdeling Autisme som er en del av Bergen kommune. De bistår barnehager med spesialtilpassede opplegg for barn med autisme.



Dessverre er det slik at denne veiledningen avsluttes når barnet er ferdig i første klasse. Whitehouse mener oppfølgingen burde vare hele skoleløpet ut.



– Det virker som om det er helt vilkårlig hvilken oppfølging han får videre i skolen. Bergen kommune burde oppbemanne slik at barn med autisme kan få et fullverdig tilbud også i skolen, mener hun.

Støttepedagog i Eidsvågneset barnehage, Britt Haug forteller at de denne våren har hatt fokus på det sosiale. – Sebastian skal føle at han er inkludert, sier hun. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Fokus på inkludering

I barnehagen har Sebastian lært å samhandle med de andre barna. Støttepedagog Britt Haug forklarer at det er viktig at barn med autisme

– I vår har vi hatt kjempefokus på det sosiale så barna har blitt en veldig sammensveiset gjeng.

I dag har Sebastian én person som følger ham tett. Det er det ikke alle skoler som har kapasitet til.

– Jeg gruer meg til Sebastian skal begynne på skolen, og håper at kommunen vil ta dette på alvor, sier Whitehouse.

Møtte byrådene

Fredag møtte Whitehouse og autismeforeningen både skolebyråden og helsebyråden. Der diskuterte de situasjonen for barn med autisme i Bergen kommune, og foreslo å ruste opp tilbudet slik at de kan være trygge på at autistiske barn får tilstrekkelig oppfølging også etter de er ferdige i barnehagen.

Byråd for barnehage, skole og idrett, Pål Hafstad Thorsen (Ap), lover mer penger til spesialpedagogikk, men ville ikke gi konkrete løfter om å bedre tilbudet for barn med autisme.

Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) lover å ruste opp det spesialpedagogiske tilbudet i Bergen kommune. Foto: Christian Lura / NRK



– Jeg tar det på alvor dersom det er slik at foreldre kvier seg for å sende barna sine på skolen. Der skal vi forbedre oss. Vi skal være like gode innenfor barnehagefeltet og innenfor skolefeltet i å følge opp elever med spesielle behov, sier Thorsen.