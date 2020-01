Kripos skal hjelpe til med å finne brannårsaken

– Årsaken til at vi har bedt om hjelp er at dette er en alvorlig brannsak. Vi ønsker derfor å bruke de ressursene som er tilgjengelige, sier leder ved Bergen Sør politistasjon, Torgil Lutro, til NRK.

Lutro sier ellers at de ikke har mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med brannen.

En familie på seks personer var i huset på Søreide i Bergen da det startet å brenne lørdag morgen. I tredje etasje fant brannmannskapene fire bevisstløse personer. En voksen og ett barn klarte å komme seg ut selv. Tre barn og en voksen ble sendt til Haukeland universitetssjukehus med livstruende skader.

Ikke noe nytt om helsetilstanden

Lutro har søndag formiddag ingen nye opplysninger om tilstanden til de som ble sendt til sykehus. Og fra Helse Bergen har det så langt ikke kommet ny informasjon om tilstanden til de fire.

Han kan heller ikke si noe mer om hva som var årsakaen til at det startet å brenne i boligen

– Vi har selvsagt noen arbeidshypoteser, men foreløpig vet vi bare at den startet inne og mest trolig i andre etasje. Men utover det må vi vente på de tekniske undersøkelsene.

KNUSTE VINDUER: Flere av vinduene i huset ble knust. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Fortsetter med avhør i dag

Lutro forteller at de vil holde frem den taktiske etterforskningen i dag med avhør av naboer og brannmannskap, som var involverte i slokkingsarbeidet. Men selve undersøkelsen av branntomten vil politiet først starte mandag.

– I dag skjer det lite på branntomten. Vi hadde teknikere ute i går for å skaffe oss et overblikk. De tekniske undersøkelsene vil vi starte i lag med Kripos på mandag, forklarer han.

Et syvende familiemedlem overnattet i et annet hus ulykkesnatten. Vedkommende blir tatt hand om av helsepersonell.

Kommunen satt krisestab

Bergen kommune valgte i går å sette krisestab grunnet den uavklarte situasjonen.

– Det handler om alt fra at vi må en løpende avklart helsesituasjon, hvor de skal bo til klær og alle de basale behovene som etter hvert vil dukke opp, sier vakthavende kommunaldirektør, Tommy Johansen.

Han forteller at ansvaret nå ligger hos Helse Bergen, men at kommunen har diskutert ulike utfall av det som er situasjonen per nå.

– Vi er i tett dialog med Helse Bergen og står klar med alle tjenester som kommunen kan tilby, som krisepsykologisk helseteam og livskrisehjelp til alle de involverte.