Kring 700.000 tilskodarar

Under oppsummeringa av sykkel-VM fortel sykkelpresidenten at det totalt har vore kring 700.000 tilskodarar som har delteke under VM-dagane. Den siste helga aleine var det 300.000 deltakarar. – Det er tal som vi er veldig stolte av, sa VM-sjef Harald Tiedemann Hansen.