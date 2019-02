Kriminalteknikerne er i Røldal

To kriminalteknikere sendt fra Bergen er på plass i Røldal for å etterforske helikopteret som styrtet søndag. – Dette er en ulykkestype vi sjelden er med på, både med tanke på at det er utenfor allfarvei, bratt terreng, snø og vind, sier kriminaltekniker Kjell Erik Bjørvik.