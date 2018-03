KrFs varaordførar i Bergen stemte på De Kristne i stortingsvalet

Varaordføraren melde seg ut av KrF måndag morgon, etter over 18 år som medlem av partiet og fleire år som folkevald i Bergen. Utmeldinga skjer i protest mot KrFs partikultur og politiske vegval.

Moltu seier til NRK at konflikten rundt hennar deltaking på ei inspirasjonssamling for partiet De Kristne var dropen som fekk begeret til å renna over.

Men tankane om å melde seg ut av KrF har ho hatt i lenger tid. Likevel har ho tidlegare ikkje ville svara tydeleg på spørsmål frå mellom andre Dagen om kva ho stemte under stortingsvalet i haust.

I dag innrømmer ho ovanfor NRK at ho ikkje stemte på sitt eige parti.

– Det vart eit personval for meg og eg stemte på den personen eg har tillit til. Det er min mann Tomas Moltu i partiet De Kristne.

– Spesielt

De Kristne (PDK) fekk med sine 8700 stemmer ein oppslutnad på 0,3 prosent under valet i fjor haust. Moltus mann, Tomas Moltu, var listetopp for partiet i Hordaland.

I dag legg ikkje Moltu skjul på at ho er usamd med retninga KrF har gått nasjonalt og at partiet var svært uklare for veljarane under valkampen. Ho er særleg kritisk til korleis partiet nærmar seg venstresida.

Marita Moltu har sete i bystyret i fem månadar som representant for KrF, etter å ha stemt på eit anna parti i stortingsvalet.

– Det er sjølvsagt veldig spesielt, seier politisk kommentator Magnus Takvam i NRK.

Moltu meiner på si side det ville skapt meir bråk om ho melde seg ut av partiet midt i valkampen.

– Det hadde vore verre og meir problematisk for KrF om eg hadde sagt noko om partiet då. Eg valde å halde meg heilt stille og roleg for å skåna partiet.

– Ho burde ha varsla internt og så heller betalt den prisen, meiner Takvam.

MISTAR FLEIRTALET: Harald Schjelderup, byrådsleiar i Bergen (Ap). Foto: Leif Rune Løland / NRK

Vil ikkje kritisere valet

Byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap) i Bergen ynskjer ikkje å kritisere at varaordføraren i Bergen ikkje stemte på sitt eige parti under stortingsvalet i haust.

– Eg har berre kontroll på éi stemme under valet, og det er mi eiga. Eg blandar meg ikkje inn i kva andre stemmer på, seier Schjelderup.

Med utmeldinga til Moltu har han mista fleirtalet i Bergen bystyre. Byrådspartia Ap, Venstre og KrF har no 33 representantar i bystyret, eitt for lite for å sikre fleirtal.

NRK har spurt partileiar Knut Arild Hareide (KrF) om ein kommentar til at varaordføraren i Bergen ikkje stemte på eige parti under stortingsvalet i haust. Hareide er på reise i kveld og har ikkje høve til å kommentera, er svaret frå rådgjevar Emil André Erstad.