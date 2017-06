81-åringen kolliderte med en personbil da han var ute på sykkel på Skånevik mandag.

Fredag døde han etter skadene i trafikkulykken, opplyser Tungesviks sønn Steinulf Tungesvik til NRK. Det var BT som først meldte om dødsfallet.

– Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at Hans Olav Tungesvik har gått bort. Han var en mann som hele KrF og hele Norge satt stor pris på, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

81-åringen har siden ulykken ligget hardt skadet på Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

– Det er uklart hva som har skjedd, om syklisten har kommet inn i veibanen eller omvendt, sa politioverbetjent Arild Austrheim ved Etne og Vindafjord lensmannskontor etter ulykken.

Lang politisk karriere

Hans Olav Tungesvik ble født i Skånevik i Etne i Hordaland i 1936. Han utdannet seg til psykiater ved Universitetet i Oslo og var fylkespsykiater i Finnmark fra 1975 til 1977.

Den politiske karrieren startet i Venstre, men Tungesvik brøt med partiet etter landsmøtet på Røros i 1972, og gikk etter et par år inn i Kristelig Folkeparti. Han var stortingsrepresentant for partiet fra 1977 til 1985.

KrF-lederen beskriver Tungesvik som en ildsjel.

– Han var en ildsjel med et varmt hjerte, et klokt hode og en uvanlig formuleringsevne. Det er ikke bare politikken som har hatt glede av ham, innen psykiatrien har han også vært en nestor. For KrF har han vært en politisk bauta, og stått opp for dem som trenger det helt til sin siste dag, sier Hareide.

Leder for Noregs Mållag

Tungesvik var leder for Noregs Mållag fra 1965 til 1970, Han har også vært leder av Misjonalliansens landsråd og Kristelig Folkeparti sitt seniorutvalg og har gitt ut flere bøker.

I 2007 ble Tungesvik tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. I 2001 ble han tildelt Livsvernprisen for sitt engasjement i kampen mot aktiv dødshjelp.