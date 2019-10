Det er godt over ein månad sidan valet, men framleis er det inga løysing i politikken i Bergen. Brakvalet til FNB snudde om på det meste av maktbalansen i byen.

No kan Senterpartiet avgjera om Arbeidarpartiet må gje frå seg byrådsmakta til Høgre, men det er motstridande opplysingar om kvar Sp stiller seg.

KrF trekkjer seg

Forhandlingsleiar i KrF, Håkon Pettersen, seier i ei pressemelding at det har teke lang tid å få på plass ei heilskapleg skisse.

– Når skissa kom på plass er konklusjonen at den fører politikken lengre til venstre enn det veljarane våre ynskjer.

Han seier at KrF no vil nullstilla seg for å sjå korleis dei kan få mest mogleg gjennomslag framover.

Pettersen seier han er stolt over kva dei har fått til saman med Arbeidarpartiet og Venstre, og takkar for samarbeidet.

Arbeidarpartiet vil halda på makta

Roger Valhammer frå Arbeidarpartiet skriv at det er avtalt eit valteknisk samarbeid med Sp og Raudt, og at dei dermed held på byrådsmakta med eit Ap-leda byråd.

– Saman med Venstre, SV og MDG går me no i sluttforhandlingar med sikte på å danna eit nytt byråd, skriv han i pressemeldinga.

Valhammer takkar KrF for samarbeidet og håpar på eit framleis godt samarbeid i bystyret framover. Han seier at forhandlingane har vore tøffe, men at det har teke såpass lang tid fordi dei har hatt tru på prosjektet.

Høgre inviterer til samtalar

Harald Victor Hove frå Høgre inviterer i eit innlegg på Facebook Sp, KrF, FNB, Frp og Pensjonistpartiet til samtalar om samarbeid. Han skriv at det no er grunnlag for eit sentrum-høgre-samarbeid i Bergen etter at KrF trakk seg frå forhandlingane.

– Eg har vore i kontakt med Sp sin gruppeleiar Ove Sverre Bjørdal, han seier at dei ikkje har eit valteknisk samarbeid med Ap, seier Hove til NRK.

Dei inviterte partia skal møtas kl. 12.00 i dag. Alle unntatt Sp har takka ja til invitasjonen. Hove understrekar at det er ein samtale og ikkje forhandlingar.

I følgje BT har Sp ikkje dukka opp på møtet

– Har ikkje inngått ein avtale

Sp sin andrekandidat, Anne Brit Reigstad, seier dei ikkje har inngått ein avtale med Ap. hovudgrunnene er at Ap er for Bybane over Bryggen.

– Det er heilt uaktuelt for oss. Det er ikkje logikk i at me skal gå inn i den typen relasjon til eit byråd som går mot vår hovudsak under valkampen, seier Reigstad til NRK.

Ho fortel at ho ikkje visste om dette før det kom i media. Dei siste minutta sidan det vart kjend har ho fått enormt med førespurnader frå veljarar og organisasjonar.

Ifølgje BT held Valhammer fast på at han har fått samarbeidet stadfesta frå Bjørdal:

– Vi er ikkje samde om fordelinga av verva på bystyresida. Men vi er samde om å bli samde.