KrF-politikar tilstår overgrep

Den tidlegare KrF-politikaren som står tiltalt for fleire overgrep mot mindreårige jenter, erkjente straffskuld for det mest alvorlege tiltalepunktet då rettssaka mot han starta i Bergen tingrett dag. Det skriv BT. Mannen erkjenner straffskuld for seksuell omgang med ei då 11 år gamal jente, men erkjende ikkje straffskuld fullt ut for dei andre postane i tiltalen.