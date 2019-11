KrF-politikar samanliknar venstresida med totalitært kommuniststyre i homoterapi-debatt

I helga lanserte VG nettserien «Homoterapi», som avdekker fleire miljø i Noreg som driv med terapi for å hjelpa personar å bli kvitt homoseksuelle kjensler.

I oktober sa tilsette ved NLA Høgskolen i Bergen opp jobbane i protest etter at skulen lånte ut lokale til føredrag om konverteringsterapi for homofile.

No vurderer Stortinget å greia ut eit forbod mot konverteringsterapi, etter forslag frå både Ap og MDG. Ifølge avisa Vårt Land ligg forslaget an til fleirtal i komiteen.

FINANSBYRÅD: Håkon Pettersen (t.v.) gjekk av som finansbyråd i Bergen då KrF trekte seg frå byrådet og forhandlingane om nytt fleirtal i haust. No er han gruppeleiar i bystyret. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Meiner KrF-byråd kasta han ut av meinigheit

Også i bergenspolitikken går debatten friskt.

I VGTV-serien fortel eit medlem av meinigheita Kristent Fellesskap Bergen at han opplevde å bli utstøytt, etter gjentatte forsøk på å bli omvendt frå homofilien.

Etter mange år med tvil og sorga valde han å leva ut si homofile legning. I eit møte med leiarane, opplevde han å bli kasta ut.

Blant leiarane i meinigheita var nyleg avgått finansbyråd i Bergen, Håkon Pettersen (KrF). Han er i dag gruppeleiar for partiet i bystyret.

I eit intervju med BA tysdag avviste eks-byråden at han sende Nilsen til homoterapi.

– Pettersen er ikkje byråd lenger, og det er bra, men han er framleis gruppeleiar for KrF, uttalte gruppeleiar for SV i Bergen, Mikkel Grüner, til BA.

I same artikkel kalla Raudts gruppeleiar Sofie Marhaug meinigheiter som driv med homoterapi for parallellsamfunn, som «manipulerer unge mennesker og tvinger dem til å fornekte sine beste følelser».

Hei Mikkel Grüner og Sofie Marhaug. Pol Pot ringte og ville ha ytrings - og trospolitikken sin tilbake. Dere viser... Publisert av Joel Ystebø Onsdag 6. november 2019

KrFU-topp drar parallellar til Røde Khmer

Det reagerer bystyrepolitikar og leiar i Vestland KrFU, Joel Ystebø, på. I eit Facebook-innlegg tar han eit oppgjer med det han meiner viser venstresida på sitt verste.

– Hei, Mikkel Grüner og Sofie Marhaug. Pol Pot ringde og ville ha ytrings - og truspolitikken sin tilbake, skriv Ystebø i innlegget.

Sjølv om eit samla politisk Bergen, inkludert Ystebø sin partifelle Beate Husa, tar avstand frå homoterapi, meiner bystyrerepresentanten at det er venstresida som skjer alle religiøse meinigheiter under éin kam.

– Venstresida piskar opp til ein retorikk som gir inntrykk av at meinigheiter nærast driv klinisk behandling og nyttar ekstreme metodar for å omvenda homofile, hevdar Ystebø.

LÆREKØYRING: Joel Ystebø (KrF) er den yngste folkevalde i Bergen. Før valet i fjor tok han køyretimar. Torsdag fekk han sertifikatet. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Massemord og kommunisme

Pol Pot var øvste sjef for det totalitære kommunistregime Røde Khmer i Kambodsja, som i borgarkrigen på slutten av 1970-talet gjennomførte ein revolusjon som tok livet av millionar av menneske i det sørasiatiske landet. Pot blei seinare dømt for folkemord.

– Det er sjølvsagt ei spissformulering, og alle forstår at det er sagt med glimt i auget. Eg tar også avstand frå å aktivt oppsøka homofile med mål om å omvenda dei og forsøk på press. Men eg meiner retorikken til venstresida har som mål å stempla meinigheiter i verste meining, og gi folk eit feilaktig inntrykk av kva kristne meinigheiter er.

– Kvifor ønskjer du at homoterapi skal vera lovleg?

– Som politikarar har me inga teologi på dette området, ialle fall ikkje i KrF. Me vil at meinigheiter skal kunne gje sjelesorg, også til homofile som ber om det. Ellers er det dei som vert diskriminerte, seier 18-åringen.

– Viss ein hamnar dit at sjelesorg, som er bøn for andre og ein grunnleggande del av trusfridomen, blir vurdert som homoterapi, så går me alt for langt og innskrenkar inn fridomen.

– Er du bekymra for kva eit slikt syn på homofili gjer med unge, homofile som er aktive i meinigheiter, og som opplever at den dei er blir sett på som noko som er feil, Ystebø?

– Ja, veldig. Difor må me vera veldig varsame i møte med andre menneske. Og difor er det viktig at slike spørsmål kjem opp i samfunnsdebatten. Men meinigheiter må få kunna ha eit syn i det som er viktige spørsmål.

Jarle Brattespe og SV meiner homoterapi er kvakksalveri. – Eg opplever at det er ein aksept i meinigheiter for å driva terapi der målet er om omvending, Det risikerer å påføra personar skam og psykiske lidingar og det som verre er. Foto: Eivind Fondenes / NRK

– Unyansert og fordummande

Mikkel Grüner (SV) vil ikkje kommentera utspelet til Ystebø. Han viser heller til partikollega Jarle Brattespe.

– Eg synest utspelet hans er unyansert og fordummande, og eg meiner det viser ei manglande forståing for kva ytringsfridom betyr. Han har rett til å forherliga terapi og samtalar med mål om å omvenda homofile, men han eller andre har ikkje rett til å stå uimotsagt, seier bystyrepolitikar Brattespe.

KrFU-leiaren på Vestlandet ønskjer ein større debatt om kva homoterapi er. Brattespe, som sjølv er homofil, meiner definisjonen er enkel.

– Det å gå inn i noko med eit mål om å gå bort frå ei seksuell legning fordi din religion meiner det er syndig, det er homoterapi. Me opplever at det er ein aksept i meinigheiter for å driva terapi der målet er omvending, Det risikerer å påføra personar skam og psykiske lidingar, og det som verre er.

– Som skeiv sjølv vil eg seie at det kjennest sårande å bli oppfatta som ein sjukdom eller som ein feil som skal rettast. Som ein halvgammal homo har eg tjukk nok hud til å tole det, men eg er oppriktig uroa for den skamma og lidinga unge skeive vert påtvungne.

RAUDT: Gruppeleiar Sofie Marhaug i Raudt. Foto: Sølve Rydland / NRK

– Parallellsamfunn

– Eg trur Pol Pot sitt syn på kristne står nærare KrF enn Raudt, seier Sofie Marhaug.

Ho ønskjer ikkje kommentera innlegget til Ystebø ytterlegare. Gruppeleiaren deler definisjonen til Brattespe.

– Folk må få lov å gå i terapi for alle sine problem, men at me skal ha ei eiga terapiform der målet er å endra folk si seksuelle orientering, blir feil. Eg meiner oppriktig at barn og unge blir utsette for manipulasjon når det i enkelte trusamfunn blir akseptert at homoterapi blir brukt.

– Då meiner eg me må få klarleik i kva som blir akseptert og stilla krav til i kva grad desse skal få statleg støtte.