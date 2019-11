KrF opnar for Raudt-samarbeid

KrF i Bergen vil likevel ikkje utelukka å samarbeida med partiet Raudt, skriv BT. Ettersom byrådet no er i mindretal, må dei søkje samarbeid på tvers av alle partia for å få fleirtal. KrF har tidlegare avvist ein eventuell byrådsavtale med Raudt, men opnar no for samarbeid i budsjettforhandlingane.