Krever unntak fra EU-regler for å redde norske bier

«Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG» viser til at det er lagt fram forslag for EU kommisjonen som innebærer at man kan transportere et stort antall bier fra et land til et annet. I praksis betyr det at utenlandske birøktere kan komme til Norge med lastebillass med utenlandske bier som skal på lyngtrekk. Disse medlemmer viser til at Norges Birøkterlag er svært bekymret for situasjonen og frykter at helsen til de norske biene vil bli truet. Lite import av livdyr er kanskje den viktigste årsaken til at helsen til de norske biebestandene er i verdenstoppen. Norske myndigheter gjennomfører isolering av husdyrene som skal inn og bruker millioner av kroner både på overvåking og bekjempelse. Nå kan store deler av dette arbeidet bli verdiløst om vi må tillate fri flyt av utenlandske bier inn til Norge.

Disse medlemmer foreslår derfor:

Stortinget ber regjeringen sørge for at Norge får unntak fra et eventuelt regelverk i EU som åpner for fri flyt av bier i EØS området.

Rødt stiller seg også bak forslaget.