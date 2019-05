Krever tilbakebetalt ti millioner

Helse Vest krever nå tilbakebetalt ti millioner kroner etter at en granskingsrapport viste at Bergensklinikkene feilrapporterte antall pasienter for 22 millioner kroner, skriver BA. I avtalen mellom Helse Vest og Bergensklinikkene står det at ved lavere aktivitet enn 90 prosent i gjennomsnitt i løpet av et år, kan Helse Vest gjøre trekk i betalingen.