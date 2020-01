Krever fengsel for foreldrepar

Påtalemyndigheten ber om 14 måneders fengsel for et foreldrepar i 40-årene som er tiltalt for for å ha mishandlet sine fem barn, skriver Sunnhordland. Barna skal ha blitt slått med flat og knyttet neve, samt med kleshengere og andre gjenstander. Foreldrene nekter straffskyld.