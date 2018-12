Krever etterforsking av Votlo-skred

Riksadvokaten beordrer full etterforskning av dødsskredet på Votlo 7. desember i fjor, melder BT. Vest politidistrikt henla saken som en undersøkelsessak. Etter klage fra de pårørendes bistandsadvokat har Riksadvokaten nå krevd full gjennomgang. En rapport pekte på at menneskelige faktorer kan ha medvirket til det fatale utfallet. Pårørende har ment at kommunens inngrep i og rundt skråningen kan ha medvirket til at skredet løsnet. Politiet etterforsker nå mulige straffbare forhold i forkant av raset.