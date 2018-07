Det erfarne sykkelbudet Egil Mathisen (51), som lenge hadde drevet eget firma, valgte høsten 2016 å takke ja til jobb i Foodora, da matleveringsfirmaet etablerte seg i Bergen.

I januar i fjor begynte han som Foodora-bud. Men den jobben beholdt han kun i knapt halvannet år. 3. mai i år fikk han nemlig oppsigelsen i posten.

Mathisen mener oppsigelsen er svært usaklig – og varsler nå rettslige skritt mot den internasjonale sykkelbudgiganten.

Mathisen fikk sparken etter angivelig å ha kommet for sent til skiftene sine flere ganger.

– Jeg ble innkalt til et drøftelsesmøte, der Foodora presenterte en liste over tilfeller der jeg hadde kommet for sent det siste halvåret. Så ba de meg gjøre rede for hvert enkelt tilfelle. Transportarbeiderforbundet var med på møtet, og sa det var en uakseptabel fremgangsmåte, og i ettertid har også LO sagt at dette er uholdbart, forteller Mathisen.

– Dårlig app var forklaringen

Mathisen sier dessuten at de fleste forsinkelsene var gjort rede for allerede før drøftelsesmøtet.

41-åringen sier han hadde forklart dem overfor Foodora-kontoret i Berlin, blant annet med at appen syklistene bruker ikke hadde registrert når han kom på jobb, grunnet oppkoblingsproblemer.

Altså hadde han i realiteten sjelden kommet for sent på jobb, sier Mathisen. Men denne informasjonen hadde grunnet dårlig kommunikasjon ikke nådd frem til lederne i Oslo, ifølge ham.

Mathisen hadde i forkant av møtet også vært involvert i en konflikt med en mellomleder, og ble utestengt fra et internt forum etter å ha ytret seg i harde ordelag om ansattappen.

Etter drøftelsesmøtet ble han oppsagt. Med fagforeningens støtte vurderer han nå rettslige skritt.

– Jeg er i kontakt med et advokatfirma, og har varslet Foodora om at det kan bli søksmål. Jeg har allerede fått ny jobb, og vil ikke ha jobben tilbake, men jeg vil ha etterlønn og erstatning inntil jeg begynner i den nye jobben i september, sier han til NRK.

Flere sykkelbud klager på vilkårene

Tyskeide Foodora doblet omsetningen i Norge i fjor, men flere syklister klager over vilkårene for de ansatte. Nylig gikk en gruppe Foodora-ansatte i Oslo til masseinnmelding i Transportarbeiderforbundet.

De krever blant annet slutt på at syklistene selv må betale for mobiltelefonutgifter og sykkelvedlikehold til flere tusen kroner årlig.

– Dataene løper fort, fordi Foodora-appen overvåker alt, sier Mathisen til LO-avisen FriFagbevegelse, som nylig omtalte saken.

Han hevder lederne bruker appen til å overvåke hva de ansatte gjør ned til hver minste detalj, og sier han en gang fikk beskjed av en leder om at han snakket for mye med kundene.

Foodora-budene har ikke tariffavtale, og lønnen er heller ikke så god at den kan dekke alle utgiftene syklistene har til utstyr, ifølge Mathisen.

Timelønnen er 120 kroner. Budene får også 15-25 kroner per levering, etter hvilken ukedag det er, noe Foodora sier gir en snittimelønn på 180 kroner. I tillegg kan kundene velge å gi syklistene tips via bestillingsappen.

– Ledelsen sa at 30 prosent av inntektene besto av tips, men det stemte sjelden, sier Mathisen.

– Lønnen inkluderer utgifter til slitasje

Foodoras pressekontakt i Norge, Camilla Kildal, skriver i en e-post til NRK at de ikke kan kommentere enkeltsaker, men at «det som kommer frem ikke stemmer».

Hun bekrefter at snittlønnen for sykkelbudene ligger på rundt 180 kroner i timen pluss tips, men skriver at mange tjener minst 200 kroner i timen.

Foodora tilbyr syklistene hjelm, matboks, ryggsekk, T-skjorte og jakke, men ikke dekning av utgifter til mobiltelefon og sykkelreparasjoner.

Dette dekkes av lønnen, ifølge Kildal.

– Vi har testet ulike strukturer for dekning av utstyr, men kommet frem til at dagens modell fungerer best, da behovet til hver ansatt varierer i stor grad. For å sikre en rettferdig lønnsstruktur inkluderer derfor lønnen erstatning for ulikt type utstyr, samt slitasje, skriver hun.

Foodora har ikke besvart NRKs spørsmål om hvorvidt de ansatte overvåkes via appen.