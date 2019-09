Krever E16-satsing fra regjeringen – slakter bompengepartiets nedprioritering

De siste 30 årene har flere titalls personer omkommet på E16 mellom Bergen og Voss, og veien ble i fjor kåret til «Norges verste veg» i en uoffisiell kåring i NRK. Etter planen skal veien oppgraderes for rundt 11 milliarder kroner, 3,4 av dem bompenger.

Men dersom Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Vestland får viljen sin, må dette og andre veiprosjekter skrotes. De ønsker nemlig full stans i veibygging frem til dagens opparbeidede bompengegjeld er betalt ned.

– Må prioritere liv og helse

– På den ene siden er jeg rystet, men samtidig ikke overrasket. Det er dette som er konsekvensene av å stemme på bompengepartiet; da kanselleres alle prosjektene på Vestlandet, sier byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap).

Etter de to rasene på E16 i forrige uke tok Valhammer kontakt med NRK og fortalte at han vil kreve at regjeringen prioriterer veiprosjektet først i landet.

– Vi må være klinkende klare på at det verken skal utsettes eller avlives, det skal fremskyndes. Jeg forventer at regjeringen prioriterer dette i budsjettet sitt. Det er bare et under at ikke flere liv har gått tapt, og vi har ingen tid å miste.

KREVER FØRSTEPRIORITET: Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), krever at regjeringen prioriterer oppgradering av E16. Foto: NRK

Tror fremskynding blir vanskelig

Også flere andre partier reagerer sterkt på at FNB Vestland ønsker å si nei til alle veiprosjekter for å gjenvinne kontrollen over bompengegjelden.

– En ny E16 kan ikke skrotes. Det er uakseptabelt å fortsette med den veien vi har i dag, sier fylkesordførerkandidat for Vestland Høyre, Silja Ekeland Bjørkly.

Hun forventer at prosjektet starter opp som planlagt i 2022.

– Vi ønsker at prosjektet skal starte opp så fort som mulig. Vi tror ikke at det er mulig å fremskynde det, men dersom det er det, så er det ingenting som ville gledet oss mer.

TROR IKKE PROSJEKTET KAN FREMSKYNDES: Fylkesordførerkandidat for Vestland Høyre, Silja Ekeland Bjørkly, tror ikke regjeringen vil fremskynde oppgraderingen av E16. Foto: Sølve Rydland / NRK

Ordfører i Voss, Hans Erik Ringkjøb (Ap), er enig i at det haster å oppgradere veien.

– Folk kjører med hjertet i halsen, og det er ikke slik en hovedinfrastruktur i landet vårt skal være. Diskusjonen om ja eller nei til bompenger må få gå sin gang, men det blir veldig farlig om den fører til at viktige veiprosjekter stopper opp.

TO RAS FORRIGE UKE: På E16 var 19 personer innesperret da det gikk ras på begge sider av tunnelen natt til torsdag i forrige uke. Foto: Statens vegvesen

– Livsviktig

– Mener de virkelig at Norges farligste vei ikke skal utbedres fordi de er imot bompenger? Rassikringsprosjektene våre er livsviktige å prioritere. Bokstavelig talt, sier MDG sin førstekandidat ved fylkesvalget, Natalia Golis.

Førstekandidaten til Vestland SV, Marthe Hammer, er enig i at bompenger ikke kan stoppe oppgraderingen.

– Denne veien er så viktig at det ikke er bompengene som er det viktigste. Her er det trygghet og fare for liv og helse som må være viktigst.