Krev minsteløn for skjenkeløyve

Bystyret i Bergen vil krevje dokumentasjon på at tilsette får lovfesta minsteløn for å gje skjenkeløyve. Forslagsstillar Sofie Marhaug (R) viste til at Trondheim allereie har vedteke det same. Kravet til utestader og arrangement skal gjelde frå 2020.