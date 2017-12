Gjennom fleire år har barnehagestyraren brukt lite på løn til sine tilsette – og utbetalt millionar til seg sjølv. No krev kommunen 1,96 millionar kroner tilbake.

– Eg forstår at ein kan reagera på at ein barnehageeigar skal tena så godt som eg har gjort. Men det ligg ganske mykje til grunn for dei lønsutbetalingane, seier eigar, styrar og pedagog Renate Lundgren Nysæther i Cultiva barnehage.

– Urettmessig utbetaling

Bergen kommune har i eit halvt år ført økonomisk tilsyn med barnehagen. Dei meiner Nysæther har gitt seg sjølv løn som ho ikkje har krav på.

TILSYN: Bergen kommune meiner Nysæther har gitt seg sjølv løn som ho ikkje har krav på, fortel kommunaldirektør Trine Samuelsberg. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Me har sett på det me meiner er urettmessig utbetalt, med tanke på forventa løns- og personalkostnader i barnehagen, seier kommunaldirektør Trine Samuelsberg i Bergen kommune.

Cultiva Barnehage AS' regnskaper 2014-16 Ekspandér faktaboks 2014 Lønn og andre ytelser til daglig leder: 1.663.850 kroner. Total lønn og andre ytelser: 4.414.349 kroner. Snittlønn for de syv andre årsverkene, inkludert arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og andre ytelser: 392.928 kroner. Styreren ga i 2014 også et lån på 424.922 kroner til seg selv, noe som ifølge revisoren er brudd på paragraf 87 i aksjeloven. 2015 Lønn og andre ytelser til daglig leder: 1.818.917 kroner. Total lønn og andre ytelser: 4.151.619 kroner. Snittlønn for de syv andre årsverkene, inkludert arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og andre ytelser: 333.243 kroner. 2016 Lønn og andre ytelser til daglig leder: 1.224.988 kroner. Total lønn og andre ytelser: 3.398.009 kroner. Snittlønn for de seks andre årsverkene, inkludert arbeidsgiveravgift, pensjonskostnader og andre ytelser: 362.170 kroner. Kilde: Brønnøysundregistrene

I barnehagelova er det nedfelt at lønsutgiftene per plass i barnehagen ikkje kan vera vesentleg lågare enn lønsutgiftene i kommunale barnehagar.

Det er dette punktet Bergen kommune meiner Nysæther og Cultiva barnehage ikkje har oppfylt.

– Det er fullstendig uaktuelt å betala tilbake pengane. Saman med min revisor og advokat vil eg bruka god tid på å gå gjennom tilsynsrapporten, seier Nysæther, som vil vurdera å hyra ytterlegare ein advokat.

– RETTFERDIG: – Eg synest innsatsen min rettferdiggjer å ha høg løn nokre år, seier Renate Lundgren Nysæther, Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Svært uvanleg at barnehagar må betala tilbake

Ei kartlegging gjort av Agenda Kaupang i 2017, viser at norske kommunar i liten grad fører økonomiske tilsyn med private barnehagar.

Kun i eitt tilfelle har ein barnehage vore nøydd å betala tilbake tilskot.

– Det er svært uvanleg. Enkelte barnehagar får krav om tilbakebetaling, men i dei fleste sakene der avgjerda hamnar hjå Fylkesmannen, får barnehagane medhald, seier administrerande direktør i Private barnehagers landsforbund, Arild M. Olsen.

Undersøking viser at berre éin kommune har lukkast i å få betalt tilbake pengar.

Rapport om tilsyn av private barnehagar Ekspandér faktaboks Utdanningsdirektoratet har spurt kor mange kommunar som gjer tilsyn med dei private barnehagane, og kor enkelt det er.

81,7 prosent av alle landets kommunar har svart

17 kommunar har gjort tilsyn

11 kommunar har avdekka brot på barnehagelova § 14 a om at offentlege tilskot og foreldrebetaling skal kome borna til gode

Åtte kommunar har kravd tilbakebetaling i tråd med § 16a

Ein kommune har fått tilbake pengar

Ein kommune har fått medhald hos Fylkesmannen etter klagebehandling

Intervju med kommunane viser at dei oppfattar reglane som uklare og vanskeleg å praktisere. (Kjelde: rapporten "Kartlegging av kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager", Utdanningsdirektoratet)

Kjenner seg uthengd som barnehageprofitør

Nysæther etablerte barnehagen i 2007. Den gongen fekk ho eit bidrag på 1,4 millionar kroner i offentleg støtte, men tok samstundes opp eit privat lån på over 3 millionar kroner for å finansiera etableringa av barnehagen.

Årsrekneskapen til selskapet viser at Nysæther tok ut 438.000 kroner i gjennomsnittsløn dei tre første åra ho dreiv. I 2010 kom den første millionutbetalinga – 1,4 millionar i 2010.

Nysæther rettferdiggjer dei romslege utbetalingane dei siste åra med det ho kallar magre utbetalingar i oppstarten, og betjening av det private lånet.

EIGAR: – Dette er livsverket mitt og eit resultat av blod, sveitte og tårer, seier Renate Lundgren Nysæther. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Eg etablerte ein barnehage i ein periode der det var der prekær mangel på barnehageplassar og har fungert som styrar, pedagogleiar og vikar når assistentar er sjuke. Eg er slett ingen barnehageprofitør, slik eg oppfattar å bli framstilt.

– Kan du rettferdiggjera dei høge lønningane du har tatt ut dei siste åra?

– Ja, eg synest innsatsen min rettferdiggjer å ha høg løn nokre år. Men det er utenkeleg å ta ut 1,4 mill. kvart år.