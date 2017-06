Krev høyring etter helseprosjekt

Ein samla opposisjon i Bergen bystyre krev høyring etter igangsettinga av prosjektet «Smart arbeidshverdag». SV vurderer eit mistillitsforslag, medan H tok til orde for ei høyring etter innføringa av prosjektet, som skal stramma inn turnusane for tilsette i bufellesskap for utviklingshemma. Gruppeleiarane stadfester dette overfor NRK.