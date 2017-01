Krev destruksjon av genmateriale

Klima- og miljødepartementet krev destruksjon av genmateriale som er samla inn frå 22 sterkt trua villakselver i Hardanger. Det skriv Dagens Næringsliv. Innsamlinga av materialet starta for to år sidan, men i budsjettet for 2017 var det ikkje fleirtal for å løyve pengar til genbanken.