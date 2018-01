Krev 7 mnd fengsel for rumenar

Aktor Rudolf Christoffersen legg ned påstand om 7 månader ubetinga fengsel for den halliktiltalte 41-åringen som står på tiltalebenken i Bergen tingrett. I retten vedgjekk aktor at politiet og påtalemakta har brukt for lang tid på å føra saka for retten, for forhold som går tilbake til 2014 og 2015.