Kreftsenter til Bergen

Helse Vest får i oppdrag å planlegge et kreftbehandlingssenter, et såkalt protonsenter som kan stå ferdig senest i 2025, skriver BT. Dette ble klart etter budsjettforhandlingene som ble avsluttet onsdag kveld. Senteret vil kunne gi strålebehandling som er mer effektiv og mindre skadelig for pasienten.