Kravde maks eitt cruiseskip per dag

Raudt fremja onsdag forslag om å avgrensa talet på cruiseanløp i Bergen til eitt skip per dag, med eit makstak på 1000 passasjerer. Bystyret har tidlegare innført eit tak på tre cruiseskip og 8000 passasjerar, men ventar på ei lovendring for å kunna handheva vedtaket. Forslaget frå gruppeleiar Sofie Marhaug (R) fall, men fekk honnør frå MDG, SV, V og Ap. I staden vedtok bystyret samstundes eit forslag om å redusera omfanget av cruiseskip og passasjerar som legg til hamn samstundes, og bad byrådet om ein plan for korleis dette skal gjerast.