Krangler om vannregning

Askøy kommune vil ikke betale regningen på over en halv million for 2,1 millioner liter vann som kommunen bestilte til Isbjørn is under vannkrisen, skriver BT. I stedet vil de sende regningen til isfabrikken. Isbjørn is avviser kravet og viser til at de har betalt vannavgift.