Krangel om «Zachen» til Høyesterett

Høyesterett avgjorde mandag at de skal bestemme prisen for bygningsmassen på Zachariasbryggen i Bergen, skriver BT. Gulating lagmannsrett har tidligere slått fast at eiendomsinvestoren Geir Hove og selskapet hans Bergen Sentrum Tomteselskap skal betale 405 millioner kroner for restauranthuset. Det er første gang Høyesterett behandler en slik ankesak.