Kraftig skogbrann på Gaupås

Brannvesenet har ikkje kontroll på brannen på Gaupås. Over 20 brannfolk jobbar på spreng for å sløkkja flammane, opplyser Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen. – Det er vanskeleg tilkomst og me kjem ikkje opp med store nok bilar. Området er truleg på eit par hundre kvadratmeter.