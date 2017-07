Køyrde rusa fire gonger på halvt år

Ein mann i 30-åra frå Askøy er tatt for ruskøyring fire gonger på eit halvt år, og er no dømt til 174 timar samfunnsstraff. Han må i tillegg ut med 5000 kroner, og er fråteke førarkortet for resten av livet, skriv Askøyværingen.