Køyrde på tre hjul

Politiet fekk like før klokka halv tre i natt melding om dekk og bildelar som låg i Eidsvågtunnelen. Deretter kom det fleire meldingar om ein bil på tre hjul. Politiet tok opp jakta, men måtte følgje etter bilen heilt til Kokstad før den køyrde ned i ein skråning. Føraren, ein 30 år gammal mann, er mistenkt for ruskøyring, og det vart også funne narkotika i bilen. Mannen hadde heller ikkje førarkort, og vert meld til politiet for forholda. – Mannen sit no i varetekt, fortel operasjonsleiar Eivind Hellesund.