Køyrde med 1700 kg overlast

Ein svensk varebil med hengjar vart meld til politiet for å køyra med overlast då Statens vegvesen hadde kontroll på riksveg 7 på Brimnes i Eidfjord torsdag. Bilen hadde 1300 kilo meir last enn tillate. Tilhengjaren hadde 400 kilo for mykje. Bilen mangla også fartsskrivar og transportløyve. 14 køyretøy vart kontrollerte, tre fekk bruksforbod.