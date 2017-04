Kostnadene løper løpsk på skolebygg – veibygging berger budsjettene

Byggeprosjekter avsluttet 2014-2016:

Odda vgs.: Inneklimatiltak. Opprinnelig bevilget: 3,3 mill. Faktisk kostnad: 22,6 mill.

Nordahl Grieg vgs.: Nybygg. Opprinnelig bevilget: 380 mill. Faktisk kostnad: 470,7 mill.

Knarvik vgs.: Oppgradering av VVS-anlegg. Opprinnelig bevilget: 2,3 mill. Faktisk kostnad: 19,2 mill.

Arna vgs.: Ombygging/tilbygg. Opprinnelig bevilget: 20 mill. Faktisk kostnad: 28,1 mill.

Sørås tannklinikk: Nybygg. Opprinnelig bevilget: 9,7 mill. Faktisk kostnad: 14,9 mill.

Stend vgs.: Ombygging. Opprinnelig bevilget: 15 mill. Faktisk kostnad: 32,4 mill.

Tertnes vgs.: Ombygging/tilbygg. Opprinnelig bevilget: 59 mill. Faktisk kostnad: 61 mill.

Årstad tannklinikk: Utvidelse. Opprinnelig bevilget: 17 mill. Faktisk kostnad: 18,6 mill.

Voss jordbruksskule: Storfefjøs. Opprinnelig bevilget: 20 mill. Faktisk kostnad: 29,4 mill.

TOTALT: 170,8 mill. kr. i merforbruk ift. opprinnelig bevilgning (44 mill. kr. i merforbruk ift. bevilgning ved byggestart).

​

Veiprosjekter avsluttet 2012-2016*:

Tyssetunnelen: Opprinnelig bevilget: 430 mill. (2011-kroner). Faktisk kostnad: 634 mill.

Vikøy-Norheimsund: Opprinnelig bevilget: 133,5 mill. (2013-kroner). Faktisk kostnad: 213 mill.

Lussandberget (Bjørgatunnelen): Opprinnelig bevilget: 295 mill. (2014-kroner). Faktisk kostnad: 291,8 mill.

Haukanesberget (Folkedaltunnelen): Opprinnelig bevilget: 220 mill. (2013-kroner). Faktisk kostnad: 267,6 mill.

Jondalstunnelen: Opprinnelig bevilget: 806,6 mill. (2008-kroner). Faktisk kostnad: 832,3 mill.

Stokkabekken-Rubbestadneset: Opprinnelig bevilget: 140 mill. (2008-kroner). Faktisk kostnad: 162,2 mill.

Totlandsvegen: Opprinnelig bevilget: 95 mill. (2012-kroner). Faktisk kostnad: 106 mill.

Ringveg Vest, byggetrinn 2: Opprinnelig bevilget: 1490 mill. (2009-kroner). Faktisk kostnad: 1579 mill.

Torgilsberget: Opprinnelig bevilget: 170 mill. (2012-kroner). Faktisk kostnad: 166,3 mill.

Børvenestunnelen: Opprinnelig bevilget: 158 mill. (2008-kroner). Faktisk kostnad: 161 mill.

Hollundsdalen-Stokkabekken: Opprinnelig bevilget: 90 mill. (2008-kroner). Faktisk kostnad: 72,6 mill.

*Det kan umiddelbart se ut som om de fleste veiprosjektene ble dyrere enn planlagt. Men korrigert for lønns- og prisvekst fra tildeling til ferdigstilling, og for at det fra 2013 betales moms for alle veiprosjekter, regner Hordaland fylkeskommune med at åtte av de elleve prosjektene ble billigere enn først regnet med. Totalt ligger det per i dag an til et «samlet varig mindreforbruk» på 352,9 millioner kroner.

NB! Fylkeskommunen regner ikke med at de opprinnelige kostnadsoverslagene for Vikøy-Norheimsund og Torgilsberget var henholdsvis 58,5 og 40 millioner kroner lavere. Tas det inn i regnestykket må det igjen justeres for prisstigning, men et kjapt overslag tilsier at det reelle overskuddet på vei siste fem år da vil ligge på i underkant av 300 millioner kroner.