Kontrollerte turbussar og vogntog

To tungbilsjåførar fekk skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletida, då Vegvesenet utførte kontroll på Romslo måndag. Elleve turbussar vart kontrollerte for beltebruk og Vegvesenet er nøgde med funna. Her brukte alle passasjerane belte.