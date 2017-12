Kontroll på husbrann

Brannvesenet har no kontroll over brannen i ein einebustad i Kipo i Åsane. – To eldre personar er evakuert, og det skal ikkje vere fleire i huset. Det har kome mykje røyk, men framleis er det usikkert kva som har skjedd, seier operasjonsleiar Jan Tore Heggholmen i Vest politidistrikt.