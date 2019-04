Kontroll på brann i Lindås

Brannvesenet har kontroll over skogbrannen ved Skodvinstjørna i Lindås. – Det brenner fortsatt enkelte steder, men vi har kontroll over situasjonen, sier brannsjef Karl Romarheim. På et tidspunkt var brannen svært nær bolighus. Nå jobbes det med etterslukking i området.