Konkurs gir sykkel-VM milliontap

I et møtereferat BT har fått innsyn i, opplyser Kulturdepartementet at sykkel-VM-arrangøren Bergen 2017 AS vil miste momskompensasjonen dersom de slås konkurs. Det betyr at kreditorene i sin tur vil gå glipp av millioner. Selskapet Interspons leverte denne uken konkurbegjæring. – Sjansen for å få igjen det de har utestående, er veldig mye mindre nå enn om vi hadde fått jobbet litt til, sa styreleder Mona Hellesnes til BT tidligere torsdag.