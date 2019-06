Kongeparet om vannkrisen på Askøy: – Noe av det mest alvorlige vi kan oppleve

Kongeparet er på rundtur i vestlandskommuner denne sommeren, og torsdag sto Askøy for tur.

I eskorte av krigsskipet KNM «Måløy» seilte kongeskipet «Norge» inn Herdlefjorden like før klokken 10, og i sin askøybunad tok ordfører Terje Mathiassen imot de kongelige gjestene.

Til norske flagg og jubel ble de kongelige tatt imot av de lokale oppmøtte på Herdla.

MØTTE INNBYGGERE: Kong Harald og Dronning Sonja møtte innbyggere på Askøy. Her hilser de på varaordfører Bård Espelid og vann- og avløpssjef Anton Bøe. Foto: Halvor Folgerø / NRK

– Setter et samfunn på prøve

Like etter ankomst fikk kongeparet en orientering om vannsituasjonen i kommunen av varaordfører Bård Espelid. Tusenvis har blitt syke av drikkevannet, og to dødsfall ses i sammenheng med smitten. Askøyværingene må belage seg på å koke vannet flere uker fremover.

– Dronningen og jeg besøker dere under svært spesielle omstendigheter. Å ikke ha rent drikkevann er noe av det mest alvorlige vi som enkeltpersoner og fellesskap kan oppleve, åpnet kongen i sin tale.

– Krisen dere har vært igjennom og opplever nå setter et helt samfunn på prøve. Vi har fulgt med på det som har skjedd på Askøy og vi føler med dere. Vi kan forestille oss deres usikkerhet og frustrasjon og forstår deres bekymring og smerte.

OPPMØTE: Kongen taler på Herdla. Mange hadde møtt opp i bunad og med flagg for å hylle regenten. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

– Dere har andre og svært viktige ting å gjøre

Kongen berømmet kommunen for at de ble tatt imot, selv om kommunen har andre ting å stri med om dagen.

– Vi skjønner nesten ikke at dere har tid til å ha besøk av oss. Vi vet hvor mye arbeid og bekymringer som ligger bak, og at dere har andre og svært viktige ting å gjøre. Derfor takker vi for å være på Askøy sammen med dere, også i denne situasjonen, fortsatte han.

Før orienteringen sa varaordfører Espelid at han var glad for at kongen tok seg tid.

– Jeg er veldig glad for at kongeparet ønsker en orientering om vannsituasjonen i kommunen, sa Espelid.

Kongeparet har fulgt med på situasjonen gjennom media, og Dronning Sonja har latt seg begeistre av lokalsamfunnet på Askøy.

– Det er imponerende å se hvordan de stiller opp i lokalsamfunnet og hvorledes de hjelper hverandre i en krisesituasjon, sier Dronning Sonja til NRK.

GA BLOMSTER: Vegar Valhovd Kalsund og Nora Johanne Færøy er elevrådsrepresentanter fra Askøy og fikk gi blomster til kongen og dronningen. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Askøy ikke besøkt siden 1600-tallet

Sist gang en norsk konge var på Askøy var i 1641, da Christian IV blant annet besøkte Strusshamn.

Fra historiker Erling Virkesdal fikk kongeparet en innføring i historien på Herdla.

Det var utenfor her skipet «De Zee Ploeg» havarerte i 1871, og også her de tyske okkupantene bygget en flyplass på 40-tallet.

Senere ble kongeparet hyllet med sang av lokale barn.