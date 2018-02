Kongens medalje til Arne Mæland

Kunstnaren Arne Mæland frå Os, som mellom anna har laga statuen av Alexander Dale Oen, fekk i dag Kongens fortjenstmedalje i sølv. Os-ordførar Marie Bruarøy sto for utdelinga, og trekte fram Mælands engasjement for sosialt og humanitært arbeid, skriv Midtsiden. – Han har eit særskilt hjarte for menneskje som treng ekstra omsorg, sa Bruarøy.