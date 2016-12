– Nettdekninga til systemet er alt for dårleg, seier heimesjukepleiar Sturle Larsen.

Denne veka har NRK sett søkelys på mobilsystemet «Mobil Omsorg», som er i bruk i fleire kommunar rundt om i landet.

Bergen kommune er akkurat i ferd med å sette det ut i liv, men dei tilsette i heimesjukepleia er misnøgde med det nye digitale systemet som skal spare Bergen kommune for titals millionar kroner i året.

Ei kartlegging gjort blant 14 tilsette i Fana viser at pleiarane svært ofte blir kasta ut av systemet, og difor må logga inn på nytt. Dei loggar inn i snitt 30 gonger kvar dag.

På det verste må pleiarar logge seg inn over 50 gonger dagleg.

Bruker heller papir

«Mobil Omsorg» inneheld pasientopplysningar, helseinformasjon og personalia om pasientar. Tanken er at pleiarar skal få vite alt dei treng om pasientane på mobilen når dei er ute i felten.

Mobil omsorg Ekspandér faktaboks Ordningen Mobil omsorg koster Bergen kommune 3,5 millioner kroner i 2016-budsjettet. Bergen startet med ordningen som et pilotprosjekt i 2015. Fra mai i år startet innfasingen av prosjektet, og fra desember er det fullt implementert. Andre kommuner som Tromsø og Kristiansand har også tatt i bruk ordningen. Bergen kommune mener at ordningen vil gjøre at ansatte bruker mer tid med brukere og mindre tid på administrasjon.

– Dei som måtte logge seg inn over 50 gonger var medarbeidarar med ukjende pasientlister, der alle opplysningar må hentast frå mobilsystemet. Det seier seg sjølv at ein brukar mykje tid berre på pålogging, seier Larsen.

ER OPPGITT: Heimesjukepleiar Sturle Larsen seier han og kollegaene er frustrert over at appen som skulle gjera jobben lettare er blitt ein tidstjuv. Foto: Even Norheim Johansen/NRK

Difor droppar tilsette i heimesjukepleia å bruke appen. I staden går dei over til det gamle systemet: Arbeidslister på papir.

Helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) er ikkje begeistra for at fleire tilsette igjen har teke i bruk dei gamle arbeidslistene på papir. Ho forstår likevel at problema gjer det frustrerande for dei tilsette i heimesjukepleia.

– Eg set pris på tilbakemeldingar. Vi må ta dette på alvor, og sjå kva vi kan gjere med det, og om utfordringane er systemfeil eller behov for meir opplæring, seier Gåskjenn.

– Det forbausar meg at etaten insisterer på at vi skal bruke eit ineffektivt system, når vi har eit anna som er påliteleg og mindre tidkrevjande, seier Larsen.

GLAD FOR BESKJED: Helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) set pris på tilbakemeldingane og lovar å sjå på kva som må gjerast. Foto: Magne Sandnes / Bergen kommune

– Urealistisk

Då bystyret onsdag vedtok budsjettet for neste år, var Senterpartiet, Høgre, Raudt og Framstegsparti kritiske til at byrådet føreset at mobil omsorg vil gi store innsparingar allereie dei første åra.

– Det er heilt urealistisk, sa Hilde Onarheim (H).

Sturle Larsen har sjølv sendt etatsleiinga ei liste med forslag til betringar. No ventar han at dei tilsette blir høyrt for at systemet ikkje skal verka mot sin hensikt.

– Systemet har sine kvalitetar, men då må det bli utvikla vidare i samarbeid med sluttbrukarane som ser korleis det faktisk fungerer i felt.

