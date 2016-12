Det er SV som har sett seg lei på at oppdrettsnæringa har skattefordelar som ikkje andre bransjar har. Det er bakgrunnen for at dei no foreslår ei ny lakseavgift.

– Oppdrettsnæringa har gått frå å vera ei lokal attåtnæring til å bli ein diger milliardindustri, med store eigarkonstruksjonar og multinasjonale selskap. Og dei lever nærast i eit skatteparadis i kommunane i Norge, meiner fylkesleiar Gina Barstad i Hordaland SV.

270 millionar til kommunane

Det var Klassekampen som først omtala avgiftsforslaget til partiet. Inspirert av Skottland vil SV at oppdrettsnæringa skal betala ein skatt på 25 øre per kilo produsert fisk, og pengane skal gå rett til kommunane som ekstrainntekt.

Finansdepartementet har rekna på kiloprisen til SV. Totalt vil skatten gi kommunane landet rundt totalt over 270 millionar kroner i årlege ekstrainntekter.

Sjå oversikt over kommunane som får mest nedst i saka!

I Hordaland, eit av fylka der det kryr av oppdrettsanlegg, vil 40 av desse millionane hamna. Kvinnherad får mest med over fem millionar kroner i året, medan Austevoll og Bømlo kan dra i land over fire millionar kroner.

LEI AV «SKATTEPARADISET»: Fylkesleiar Gina Barstad og resten av SV foreslår ein ny lakseskatt, inspirert av ein avgiftsmodell i Skottland. Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Lite begeistra

Men Austevoll-ordførar Morten Storebø (H) hoppar ikkje i stolen av den grunn.

– Alt som smakar av nye avgifter og skattar er eg skeptisk til, seier Høgre-ordføraren.

Det har lenge vore diskutert kva oppdrettskommunane i Norge skal få igjen frå næringa. Fleire forslag har vore på bordet. Storebø foreslår å føra tilbake delar av selskapsskatten.

– Det er ein skatt som blir dratt inn i dag, men den er statleg. Med ei tilbakeføring til kommunane, vil ikkje dette auka skattebyrda på bedriftene, argumenterer han.

IKKJE IMPONERT: Austevoll-ordførar Morten Storebø (H) er av dei som vil få aller mest med SVs lakseskatt, men han vil heller ha andre løysingar. Foto: Natalie Mariell Elholm

Havbruksfond

Ein av oppdrettsgigantane, Marine Harvest, har lite til overs for SV sitt skatteforslag. Kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland syner til Havbruksfondet, som Stortinget vedtok å oppretta i 2015.

I fondet skal inntekter frå sal av nye konsesjonar til oppdrettsnæringa, betalast ut til kommunane som legg til rette.

– No er det slik at Havbruksfondet berre gir tilbake 70 prosent til vertskommunane. Vi skulle gjerne sett at heile summen gjekk tilbake, seier Hjetland.

Vil ha årleg inntekt

Men mange meiner Havbruksfondet ikkje fungerer slik intensjonen var. Fusa-ordførar Atle Kvåle (Ap) meiner fondet fordrar vekst i næringa. Han ynskjer seg heller meir føreseielegheit.

Med SV sitt forslag vil kommunen hans få 2,3 millionar kroner i året.

– Eg vil heller ha ei årleg avgift, framfor ei innretning som baserer seg på vekst. Det vil kanskje vil gi pene beløp i nokre år, men null i inntekter i andre år, seier Kvåle.

– Føreseielegheit både for næringa og kommunane må vera veldig viktig når ein skal avgjera slike skattar og avgifter.

Kommunane som får mest med SVs lakseskatt Fylke Kommune Inntekter med avgift à 25 øre/kg Sør-Trøndelag Frøya 11 872 313 Sør-Trøndelag Hitra 8 168 200 Nord-Trøndelag Nærøy 7 797 354 Finnmark Alta 5 413 402 Møre og Romsdal Smøla 5 381 628 Rogaland Finnøy 5 278 904 Hordaland Kvinnherad 5 038 202 Troms Skjervøy 4 909 364 Hordaland Austevoll 4 699 131 Nord-Trøndelag Vikna 4 624 265

SVs lakseskatt i Hordaland Kommune Inntekter med avgift à 25 øre/kg Kvinnherad 5 038 202 Austevoll 4 699 130 Bømlo 4 062 772 Tysnes 2 914 540 Fusa 2 240 749 Øygarden 2 193 783 Kvam 1 917 781 Radøy 1 894 277 Osterøy 1 583 498 Sveio 1 543 453 Jondal 1 493 832 Lindås 1 439 859 Fjell 1 399 815 Sund 1 282 554 Fitjar 1 253 566 Os i Hordaland 950 620 Masfjorden 763 892 Etne 637 229 Austrheim 611 113 Askøy 543 211 Stord 407 408 Meland 339 507 Samnanger 271 605 Fedje 271 605 Vaksdal 203 704