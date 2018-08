Kommunen tar over kriserammet krisesenter

«Over lengre tid har det vært konflikter og kritikkverdige forhold når det gjelder arbeidsmiljøet ved senteret, og vi tror ikke at en samarbeidsavtale lenger er en farbar vei lenger», skriver helsebyråd i Bergen, Rebekka Ljosland, i en pressemelding.

Krisesenteret skal hjelpe kvinner, menn og barn i 24 kommuner i Hordaland som blir utsatt for vold. I 2017 hadde senteret 3249 overnattinger.

Kommunen har siden 2010 hatt en samarbeidsavtale med Krisesenteret for Bergen og omegn. Nå ønsker de å overta driften selv.

Det skjer etter lang tids konflikt ved senteret. Denne våren slo flere tidligere ansatte ved Krisesenteret for Bergen og omegn, alarm.

– Jeg er bekymret for kvaliteten, og tror ikke Bergen kommune er tett nok på driften til å vite om tjenestene holder mål, sa May-Irene Wergeland til NRK i juni.

Sammen med flere tidligere kolleger varslet hun om manglende risikovurdering av beboerne og det faglige nivået ved senteret.

– Omfattende brudd

Varslene gjorde at Fylkesmannen i Hordaland åpnet tilsynssak med Bergen kommune, som den ansvarlig part for oppfølgingen ved krisesenteret.

Etter flere bekymringsmeldinger om krisesenteret i Bergen og omegn gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved senteret i mai. Rapporten fra tilsynet avdekket flere brudd i krisesenterets rutiner, som førte til at de fikk varsel om pålegg.

Tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Marita Scott, sa at enkelte av bruddene var omfattende.

– Bruddene henger sammen med mangler i det systematiske HMS-arbeidet, noen av dem er brudd som vi ser på som alvorlige. Når det er sagt, har krisesenteret igangsatt tiltak. Men det har ikke vært nok til å unngå varsler om pålegg, sa Scott i juli.

Helomvending fra kommunen

Avgjørelsen om å overta driften selv er en helomvending fra kommunenes side.

– GODT TILBUD: Benedicte Løseth i Bergen kommune mener tilbudet på krisesenteret Bergen er godt. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Så sent som i slutten av juni uttalte seksjonsleder for innovasjon, helse, barn og unge, Benedicte Løseth, at kommunen har «ingen grunn til å tro at tilbudet ikke er godt nok, eller er faglig forsvarlig».

– Vi mener innbyggerne som har behov for krisesentertilbud, har et godt tilbud i krisesenteret i Bergen, men vi vil selvsagt følge med på hva Fylkesmannen kommer frem til, sier Løseth.

Flere kilder NRK har vært i kontakt med har tidligere reagert på kommunens uttalelser i saken.