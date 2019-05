Barn fra Minde i Bergen tester ut den forlatte fotballbanen for første gang. Banen er vanligvis ikke i bruk av barn i området fordi den har en høydeforskjell på nesten to meter.

– Her er det ingen som har spilt fotball siden 2007, forteller Øystein Flotve.

Han er daglig leder i Minde IL, en bergensklubb med rundt 600 spillere fra bydelene Årstad og Fana.

For tolv år siden mistet de én av fotballbanene hvor klubben trente. Banen var den eneste i nærområdet og også mye brukt av barn i nabolaget.

Historien om banen går tilbake til 2007. Da lovet politikerne i Bergen full barnehagedekning. Fotballbanen måtte vike for en midlertidig barnehage.

Tolv år senere har fotballbanen blitt et offer for lange politiske prosesser, fortettingsplaner og politiske løftebrudd.

Det selv om naboene ble lovet ny bane innen få år.

FIKK LOVNADER: Idrettslaget ble lovet ny og bedre bane etter tre år. Det er tolv år siden. – Det er jo pinlig, sier daglig leder Øystein Flotve i Minde IL. Foto: Eivind Fondenes / NRK

Satte opp ny bane som ikke fungerte

I fjor høst fikk nabolaget en ny nedtur. Da bestemte bystyret i Bergen at det skal bygges en permanent barnehage på tomten.

Det ble satt opp en mindre bane like bortenfor den gamle. Men etter kort tid ga grunnen under banen etter. Den ene langsiden av banen ligger betydelig lavere enn resten av banen.

– Det skjedde to måneder etter at den ble satt opp. Det er en høydeforskjell på nesten to meter, og det går ikke an å spille her, sier Flotve.

I dag er erstatningsbanen et trist skue, uten mål og med en mosegrodd grusmatte.

ERSTATNING: Denne banen skulle fungere som erstatning, men den er ikke mulig å spille på. Banen har en høydeforskjell på nesten to meter. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Dårlig tilbud for barn

Det finnes nasjonale retningslinjer som sier at når man tar areal fra barn og unge i byggesaker, så skal disse arealene fullverdig erstattes.

– Det kan jeg ikke se har skjedd her. Barna i området her har ingenting igjen, forteller Hilde Hermansen, som har to barn på Minde idrettslag.

I nærmiljøet finnes det ingen andre oppgraderte baner for barna å spille på. Flere av de berørte nabolagene i området har også kommet dårlig ut i kommunens levekårsundersøkelser.

Må kjøres langt for å trene

For barna som spiller på idrettslaget, betyr det at de må fraktes til treninger på fotballbaner som ligger langt unna. Særlig de yngste barna, som må fraktes flere kilometer til en annen bydel for å trene på en 5-er bane.

Dette har også fått konsekvenser for idrettslaget.

– Det er nok flere her som ikke har noen som kan kjøre dem på trening, og derfor har vi generelt fått færre spillere fra området hvor banen lå. Det er kjempetrist, sier Flotve.

Nå er fremtiden til fotballbanen i området helt i det blå.

Utsettelser, andre store byggeplaner i området, behovet for flere barnehageplasser og utbygging av Bybanen til Fyllingsdalen skaper alle problemer for fotballflekken.

TESTER BANEN: Disse barna fra Minde tester ut den skjeve banen for første gang. De er ikke imponert. Foto: Eivind Fondenes / NRK

Enig i at mye har sviktet

NRK får opplyst av kommunen at banen har blitt utsatt fordi det har tatt lang tid å planlegge den nye barnehagen.

Derfor ble en ny fotballbane fjernet fra planene da barnehagebyggingen ble vedtatt.

Hvor en helt ny fotballbane vil bli plassert vet de rett og slett ikke.



– Det er ikke noe vi kan si på nåværende tidspunkt. Men gjennom Idrettsplanen har bystyret vedtatt at det skal sees på muligheter for å etablere nye kunstgressbaner flere steder, sier idrettsbyråd Linn Kristin Engø (Ap)

På de tolv årene har Bergen hatt seks byrådskonstellasjoner. Engø er enig i at det er flere som har sviktet.

– I aller høyeste grad. Jeg kan ikke svare for tidligere byråd som ikke har prioritert dette området, men vi er tydelige på at det er vi nødt til å gjøre i tiden fremover, sier hun.

BYGGEPLANER: Illustrasjonene viser byggeprosjektet «Mindeporten». Den midlertidige fotballbanen ligger hvor det er avbildet parkområde, en kanal og gang- og sykkelvei. Foto: Illustrasjon/BOB BBL

Lover opprusting

Byrådet lover imidlertid at den midlertidige, skeive banen skal rustes opp. Det er nemlig stilt som krav i forbindelse med byggingen av barnehagen, som skal stå ferdig i 2020.

Dette til tross for at også denne etter hvert må vike når området skal fortettes.

Byråden vet ikke hvorfor banen ikke har blitt rustet opp tidligere.

– Det er jeg usikker på. Det har blitt gjort noe arbeid, men det er helt klart at den ikke er i god nok stand. Og dette nærmiljøet trenger flere anlegg og fotballbaner, sier hun.