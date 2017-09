Kommunen lover at utviklingshemmede skal få feriehjelp

Onsdag fortalte NRK om hvordan byrådsavdelingen for helse og omsorg i en intern e-post til bofellesskapene instruerte de ansatte til ikke å hjelpe utviklingshemmede med å skrive ut skjemaer der de kunne søke om pengestøtte til ferie.

– Det virker jo som om de ikke ønsker at folk skal få dra, sa pårørende Kristin Nijs.

Bakgrunnen for e-posten, som også møtte sterk kritikk fra forbundet for utviklingshemmede, var ifølge helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) at brukeren skal ha frihet til å planlegge egne feriereiser.

Nå vedgår hun imidlertid at formuleringene ikke signaliserte at kommunens intensjon var å hjelpe.

– Altså, den e-posten var dårlig formulert, sier byråden.

– Tydeliggjør at ansatte skal hjelpe

Etter at NRK omtalte e-posten, har Gåskjenn beordret byrådsavdelingen til å sende ut ny informasjon til bofellesskapene om hvordan de ansatte skal opptre.

– Informasjonen som først ble sendt ut per e-post kommuniserte ikke bra og inneholdt noen uheldige formuleringer. Jeg har derfor bedt administrasjonen sende ut melding som tydeliggjør at ansatte selvsagt skal hjelpe beboere og pårørende med praktiske forhold knyttet til søknad om feriemidler, sier byråden til NRK.

Hun vil ikke svare på om det som sto i den første e-posten var feil, utover å si at den var dårlig formulert.

– TAR ANSVAR FOR FORMULERINGENE: – Jeg har ansvaret for denne byrådsavdelingen, og jeg ønsker at vi skal kommunisere godt ut til brukerne våre. Så det ansvaret tar jeg, og jeg har også sagt at vi skal justere oss hvis vi kommuniserer dårlig, sier byråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF). Foto: Jon Bolstad / NRK

– Handler ikke om penger

KrF-byråden benytter også anledningen til å slå tilbake mot Høyre og SV, som uttalte seg svært kritisk til byrådsavdelingens kommunikasjon.

Mikkel Grüner, leder for helse- og sosialkomiteen (SV) Foto: Leif Rune Løland / NRK

Mikkel Grüner (SV) sa onsdag at han opplevde det som et forsøk på å sabotere for utviklingshemmedes mulighet til å søke om feriemidler.

– Det er en absurd påstand. Formuleringen var dårlig, men selvsagt skal vi hjelpe til med å kopiere og skrive ut søknader dersom man ønsker det. Noe annet ville vært veldig firkantet. Så det handler ikke om å spare penger, sier Gåskjenn.

– Så det handler ikke om at folk ikke skal søke om disse midlene?

– Det handler det ikke om.

– Hun burde lese budsjettet på nytt

Jana Midelfart Hoff, medlem i helse- og sosialkomiteen (H) Foto: Leif Rune Løland / NRK

Jana Midelfart Hoff (H) mener e-posten signaliserer at byrådsavdelingen ser på psykisk utviklingshemmede som en «reduksjonspost».

– Jeg er rimelig lei av Høyres påstander om manglende satsing på tilbudet til personer med utviklingshemming i Bergen, svarer Gåskjenn.

Hun hevder det forrige høyrebyrådet nedprioriterte utviklingshemmede.

– Nå bygger vi flere bofellesskap, oppretter flere dagsenterplasser og tilrettelagte arbeidsplasser, og styrker spesialundervisningen og avlastningstilbud for barn. Og det kan man faktisk finne i budsjettdokumentene. Så hvis Jana Midelfart Hoff ikke har oppfattet det, vil jeg oppfordre henne til å lese dem en gang til.