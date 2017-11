Kommunen kjøper postterminalen

Byrådet i Bergen er enige med Posten om å kjøpe postterminalen i Kanalveien på Minde for 240 millioner kroner. Planen er at bygget og tomten på sikt skal huse en ny skole på Mindemyren, da skolekapasiteten i Årstad er sprengt. Finansbyråd Dag Inge Ulstein fra KrF sier til NRK at det er viktig for kommunen å sikre seg tomten.