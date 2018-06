Kommunen har så dårlige nettsider at de får bot

Det er Askøy kommune som nå får kraftig refs av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Helt siden i høst har kommunen fått vite at nettsidene deres ikke er gode nok, både med tanke på utforming og innhold.

Men lite har skjedd og Difi har fått nok.

Nå utsteder de – for første gang noensinne – bøter til en kommune for dårlige nettsider.

10.000 kroner dagen

Hvis ikke kommunen retter opp feilene innen fredag 6. juli, vil de få dagbøter på 10.000 til feilene er rettet opp.

– Vi gjennomførte tilsyn av hjemmesidene i høst og fant flere avvik. Selv om Askøy har rettet opp flere av dem så er det fortsatt en del som gjenstår, sier direktør for tilsyn i Difi, Malin Rygg.

FÅR KRITIKK: Hjemmesiden til Askøy kommune får kritikk for ikke å være tilpasset personer med nedsatt syn. Foto: SKJERMDUMP

Rygg sier at avvikene bryter med forskriften om universell utforming av IKT-løsninger fra 2013, som fører til at nettsiden ikke er godt nok tilpasset alle.

Blant annet er sidene svært dårlig tilpasset for blinde og svaksynte.

Kommunens sider fungerer dårlig når de bruker program for å lese av informasjon på hjemmesidene, såkalte skjermlesere.

Det er særlig tre problemer på nettsiden kommunen får kritikk for:

Feil i kodingen gjør at personer som bruker skjermleser eller andre hjelpemidler får problemer.

Fyller du inn en feil i et skjema får du ingen beskjed hva feilen er. Dette kan være problematisk for personer med nedsatt syn.

Det mangler en snarvei-funksjon som enkelt tar deg tilbake til forsiden.

– Et av avvikene fører til at de som bruker skjermleser eller andre hjelpemidler for å lese vil få problemer. Dette er viktig å ha på plass for at alle skal kunne bruke hjemmesiden, sier Rygg.

Ikke klart før august

Kommunikasjonsdirektør i Askøy kommune, Dag Folkestad, sier at de jobber hardt med å rette opp avvikene.

NÅR IKKE FRISTEN: Kommunikasjonsdirektør i Askøy kommune, Dag Folkestad, sier det siste avviket ikke kan rettes opp før august. Foto: Espen Hatlestad / NRK

– It-avdelingen vår har allerede startet arbeidet med tre av de store avvikene, og det ser ut som vi blir ferdig med dem før fredag.

Selv om kommunen har startet å rette feilene får de på grunn av ferie imidlertid ikke rette alle avvikene før fristen fredag 6. juli.

– Et av avvikene er det et eksternt firma som må ordne, men på grunn av sommerferien får de ikke gjort det før august, sier Folkestad.

Det kan med andre ord bli dyrt for kommunen.

– Vi ga beskjed første gang i slutten av november og mener de har hatt tilstrekkelig med tid. I tillegg mener vi metoden de skal bruke for å rette opp feilene ikke er god nok, sier Malin Rygg.