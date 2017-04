• La lys og radio stå på, gjerne i kombinasjon med tidsbryter. Ikke forlat huset mørkt med gardinene trukket for.

• Unngå tom søppelkasse, full postkasse og visne blomster i vinduene.

• Sørg for at gresset blir klippet og snøen måket om vinteren.

• Samarbeid med naboer om tilsyn med boligen.

• Viderekoble hustelefonen.

• Lukk og lås garasjen.

Kilde: Politiet