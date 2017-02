Kommunalministeren plukket plast: – Dette er ille. Vi vasser i plast her

– Jeg er her for å se på all plasten som kastes, og for å se hva den gjør med omgivelsene. Dette er et kjempestort miljøproblem, sier Jan Tore Sanner (H).

Tirsdag plukket han plast sammen med frivillige og lokale politikere langs kysten ved Tellevik på Sotra.

– Man vasser i plasten her. Og den forsvinner jo ikke av seg selv, sier Sanner.

Friluftsinstruktør Kyrre Flotve i Norges Jakt- og Fiskerforbund har sammen med ungdomsskoleelever og andre frivillige pukket lass etter lass med plast i området. Han etterlyser flere midler for å fjerne søppelet.

– Det er enormt mange som nå vil hjelpe til. Men det koster penger å håndtere avfall. Det må fraktes herfra. Privatpersoner har små båter, men vi trenger større båter og hjelp til å flytte avfallet bort fra naturen, sier Flotve.

RYDDER: Kyrre Flotve i Norges Jakt- og Fiskerforbund ønsker flere midler til arbeidet med å rydde langs kysten Foto: Siri Flatlandsmo / NRK

Gir mer til frivillige

Sanner og regjeringen gir nå mer penger til frivillige som plukker søppel. Potten er på rundt 30 millioner kroner.

– Men vi er nødt til å bruke hardere lut også, både nasjonalt og internasjonalt for å få gjort noe med dette, sier Sanner.

Utover det hadde ikke statsråden konkrete løfter å gi til plastplukkerne på Sotra. Flotve tror likevel besøket vil ha en positiv effekt.

– Det er viktig at han er her, og får se og ta på problemet. Det tror jeg sitter litt igjen når han drar igjen også, sier han.

– Tror du han kommer til å gjøre noe?

– Det håper jeg. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt og mase til han gjør det, sier Flotve.

AVFALL: Frivillige plukker berg etter berg med plast i kystområdene. Foto: Siri Flatlandsmo / NRK

Tror «plasthvalen» har vært en vekker

Sanner tror hvalen som døde med magesekken full av plast, har gjort inntrykk på mange.

– Den har nok vært en vekker, som har gjort at mange ser hvor alvorlig dette problemet er, sier statsråden.

Han mener Norge må ta sin del av ansvaret, men at det også er viktig å få på plass internasjonale samarbeid

– Mye av den plasten vi får inn langs kysten, kommer fra andre land. Derfor må vi jobbe internasjonalt og samarbeide om problemet, sier Sanner.