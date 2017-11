Kolonnekjøring på fjellovergangene

Det er kolonnekjøring for alle kjøretøy over E 134 Haukelifjell, rv. 7 Hardangervidda og fv. 50 Hol- Aurland. Dersom kolonnekjøringen over Hol-Aurland varer lenger enn til kl. 22.00 blir veien helt stengt. Rv. 13 over Vikafjellet er stengt på grunn av ras, og åpner tidligst lørdag kl. 12.