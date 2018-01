Kolonne på Hardangervidda frå 19.00

På riksveg 7 over Hardangervidda er køyreforholda framleis overkommelege. Nokre stader er det redusert sikt. Brøytemannskapa har gitt tilbakemelding til Vegtrafikksentralen at det truleg blir kolonnekøyring frå klokka 19.00, slik vêrprognosane ser ut akkurat no.