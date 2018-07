Kollisjon på Søfteland

Det har vært en kollisjon mellom en lastebil og en personbil på Søfteland. – Det skal være like i nærheten av Er-An Veikro. Alle har kommet seg ut av bilen, ifølge innringeren. Føreren av personbilen klager på skader i brystet. Det er fare for at lastebilen skal velte og det er køer på stedet, sier operasjonsleder i politiet.